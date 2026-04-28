“Cierre definitivo”: Varios salones de ropa de importante dimensión cierran sus puertas en el centro de Gualeguaychú

En estos días, se observa en el centro de Gualeguaychú el cierre de varios locales de ropa de importante volumen, la mayoría de ellos de propietarios extranjeros, casi todos comerciantes bolivianos.

¿Qué sucede?

Entre los motivos, las fuentes consultadas coinciden en los puntos siguientes:

-El contexto general es de una baja generalizada de ventas en el marco de una recesión.

-El centro de Gualeguaychú se saturó de locales de amplias dimensiones del mismo rubro, indumentaria, y todos terminan disputándose los mismos clientes.

-Los comerciantes, en tiempos de ventas en baja, deben enfrentar costos fijos muy altos, como alquiler, luz, empleados, servicios, etc.

-Hay una competencia de ingreso de ropa mediante venta online, y al mismo tiempo la llegada de ropa importada que se vende “por fardo”.

-Además, las ventas de ropa no lograron remontar pese a las bajas y las ofertas, en un país donde quedó una brecha muy grande entre los alimentos que quedaron muy caros, y la indumentaria que quedó “barata” en comparación.

- "Hemos intentado bajando el precio de las prendas, aumentamos las ofertas al costo, con descuentos por pago en efectivo, pero las ventas no logran remontar, esto nos obliga a los propietarios a cerrar”, dijo una comerciante.

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