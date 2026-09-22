El sábado 7 de noviembre, el Papa dará una histórica misa en Paysandú. ¿Se puede ir desde Gualeguaychú?

El Vaticano dio a conocer el cronograma oficial que cumplirá el Papa León XIV durante su visita a la Argentina, Uruguay y la región. En el caso de Gualeguaychú, por la cercanía con Paysandú, hay personas que analizar la posibilidad de viajar a esa ciudad uruguaya vecina a Colón.

El papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre para iniciar una visita de tres días que combinará actividades oficiales con encuentros pastorales en Montevideo, Paysandú y Florida.

Para participar de los encuentros abiertos al público será necesario realizar una inscripción previa. Las entradas serán gratuitas y no podrán venderse. La organización local informó que en los próximos días habrá novedades sobre el procedimiento para inscribirse, que estará disponible en papaleonuruguay.uy.

El sábado 7 de noviembre estará dedicado principalmente a las actividades pastorales. Por la mañana, León XIV viajará a Paysandú, donde a las 10:00 horas celebrará una misa en el Parque París Londres.

El lugar elegido

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, explicó que el Parque París Londres fue seleccionado luego de analizar distintas alternativas. Inicialmente se había considerado un espacio próximo a la costa del río Uruguay, pero las condiciones climáticas que podrían presentarse en noviembre llevaron a priorizar un lugar que ofreciera mayores garantías desde el punto de vista de la seguridad y la logística.

Mediospublicos uy informó que el Parque París Londres presenta además varias ventajas: está próximo al aeropuerto, cuenta con diferentes vías de acceso, amplios espacios para estacionamiento y predios linderos que permitirían, por ejemplo, disponer de un helicóptero sanitario ante una eventual emergencia.

El lugar fue reacondicionado y reinaugurado en 2022 y ahora se trabaja nuevamente en distintos aspectos para recibir un evento de estas características.

La organización prevé además un sistema de registro previo para quienes quieran ingresar al predio, así como diferentes puntos de acceso.

Otro de los aspectos que se está planificando es la instalación de servicios para el público, incluyendo puntos de hidratación, servicios higiénicos y diferentes espacios de atención, además de zonas específicas donde podrán funcionar determinados servicios.

También se trabaja en un sistema de pantallas y amplificación de imagen y sonido, con el objetivo de que quienes concurran puedan seguir la celebración y tener una buena visibilidad desde distintos sectores del predio.

Olivera señaló que el espacio permite además trabajar con un formato modular, ampliando las áreas destinadas al público de acuerdo con la cantidad de personas que finalmente concurran.