Estudiantes carroceros recibieron el subsidio municipal

El Gobierno de Gualeguaychú entregó subsidios económicos por un total de $10.350.000 para acompañar el trabajo que llevan adelante los estudiantes, en el marco de los preparativos para el tradicional Desfile de Carrozas Estudiantiles. La entrega se realizó en el Teatro del Puerto y los aportes fueron entregados a los alumnos por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; la responsable del Área de Juventud, Ana Severin; y el concejal Juan Pablo Castillo, junto con representantes de la Asociación de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.

Durante el encuentro, Olano destacó que el monto representa un incremento respecto del aporte entregado durante 2025. “El año pasado el subsidio para las carrozas estudiantiles fue de 300.000 pesos. Este año, por decisión del intendente Mauricio Davico y de todo el equipo de Gobierno, se tomó la decisión de pasar de 300.000 a 450.000 pesos, es decir, un aumento del 50 % respecto al año anterior”, expresó.

A través del Decreto n.º 3347/2026, el Departamento Ejecutivo del Gobierno de Gualeguaychú otorgó, en el marco de la Ordenanza n.º 10894/2006, un subsidio no reintegrable de $450.000 a cada grupo carrocero, sujeto a rendición.

Entre los considerandos del decreto se destaca “la relevancia de esta fiesta tradicional, donde los jóvenes de Gualeguaychú demuestran y sorprenden con su talento artístico a través de las diversas manifestaciones, forjando a los estudiantes a buscar recursos, compartir ideas, trabajar en equipo, resolver imprevistos, planificar y cooperar con sus compañeros con el fin común de concretar su proyecto”. También señala que “es imprescindible apoyar esta expresión cultural ejecutada por jóvenes estudiantes de nuestra ciudad, y en virtud del compromiso asumido por la Municipalidad con la Asociación de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú”.

Olano remarcó además que el acompañamiento a las carrozas forma parte de una tarea conjunta entre los estudiantes, la Asociación de Carrozas Estudiantiles y el Gobierno de Gualeguaychú, y señaló que el incremento del aporte busca continuar acompañando una de las celebraciones más representativas de la juventud de la ciudad.

Las carrozas que se preparan para este 2026 formarán parte de la 67.ª edición del tradicional Desfile de Carrozas Estudiantiles, que se llevará a cabo en el Corsódromo el próximo 10 de octubre.

Cabe recordar que, en 2003, el Congreso de la Nación declaró al Desfile, que se inició en 1959, Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, al ser ratificado como patrimonio cultural de la ciudad y un espectáculo de gran relevancia para la juventud.

El Desfile es una fiesta anual que constituye una tradición marcada por la organización, el trabajo, el talento y la creatividad de los estudiantes de los colegios secundarios de la ciudad. Este año se presentarán 23 carrozas en dos categorías: 13 Primaverales y 10 Libres.

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