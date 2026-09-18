Raúl Almeida fue electo presidente del Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú

La jornada reunió a representantes provinciales, de gobiernos locales y de organizaciones de la sociedad civil. Raúl Almeida fue elegido presidente y se definieron la autoridad ejecutiva y el plan de trabajo.

Con la participación del intendente Mauricio Davico y de la viceintendenta, Julieta Carrazza, este viernes 18 de septiembre se realizó en el recinto legislativo local la Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú.

Durante la apertura, Davico expresó: “Es un orgullo darles la bienvenida a nuestra ciudad y a este Honorable Concejo Deliberante para celebrar la Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú. El río Gualeguaychú es nuestra identidad y nuestro recurso más vital. El agua no entiende de límites políticos ni geográficos; nos conecta en un destino común. Por eso, lo que hoy nos convoca va más allá de un acto administrativo: es la responsabilidad compartida de planificar el futuro sustentable de nuestra región”.

Durante el encuentro se constituyó formalmente la Asamblea y se eligió a Raúl Almeida como presidente del Comité de Cuenca. Además, se designó al representante de las organizaciones no gubernamentales, se conformó la Autoridad Ejecutiva y se definieron la agenda y el plan de trabajo que orientarán las próximas acciones.

Participaron también la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman; el director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la provincia, Osvaldo Fernández; la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú, Ivana Zecca; y representantes del Consejo Regulador de los Usos de Fuentes de Agua, junto con autoridades e instituciones vinculadas a la cuenca.

Zecca destacó la importancia del trabajo conjunto para la preservación del recurso hídrico: “Los cuerpos de agua y el cuidado del ambiente no son un lujo, son una necesidad básica para la salud y la calidad de vida de la sociedad. Desde el gobierno municipal de Gualeguaychú entendemos que proteger el río y su entorno es una política pública prioritaria. Solo con planificación, control y participación real vamos a poder garantizar que este recurso siga siendo fuente de vida para las próximas generaciones”.

El Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú se constituyó el 20 de mayo de 2025 en la ciudad, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 9757 de Comités de Cuenca y Consorcios del Agua. Su funcionamiento contempla la participación de gobiernos locales, organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera articulada la administración, protección y uso sustentable del recurso hídrico.

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