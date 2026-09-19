Amenazó a su madre y fue detenido tras provocar disturbios

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la mañana luego de protagonizar disturbios y ser acusado de amenazar a su madre en inmediaciones de Schachtel y Los Timbúes.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00, cuando personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar ante un aviso por una presunta pelea.

Al arribar, los efectivos encontraron al joven generando disturbios con otro hombre. Según se informó, ante la presencia policial se mostró reticente e intentó evadir la intervención de los uniformados.

Durante el procedimiento, la madre del joven manifestó que su hijo la estaba amenazando, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Género en turno.

Desde la Fiscalía se dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

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