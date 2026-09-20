Comenzó el proyecto “murgueros y académicos” en el Museo del Carnaval

El sábado 19 de septiembre se realizó el primer encuentro del Proyecto de Extensión Territorial (PET) “Murgueros y Académicos. Experiencias integradas entre los corsos populares y la universidad”, en el Museo del Carnaval, con la participación de más de 30 personas.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de UADER, convocó a estudiantes, trabajadores del arte, integrantes de murgas y referentes del ámbito del corso, generando un espacio diverso de intercambio y aprendizaje.

Durante la apertura, la vicedecana de la FHAyCS, Virginia Biorda, compartió algunas reflexiones en torno a la importancia de estos espacios de articulación. En ese sentido, destacó el valor de que el Gobierno municipal reconozca las demandas del territorio y promueva este tipo de propuestas en articulación con la universidad, señalando que el camino es escuchar lo que la comunidad necesita y aportar herramientas desde las disciplinas académicas. Asimismo, remarcó la importancia de poder aplicar los conocimientos en contextos reales, en contacto con los barrios y las prácticas culturales, y de nutrirse también de los saberes que ya existen en esos espacios, generando un proceso de aprendizaje mutuo.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, valoró el inicio del proyecto y subrayó el potencial de estas propuestas de formación y encuentro, destacando la importancia de seguir trabajando para que más personas puedan conocer y acercarse a estas expresiones culturales, y señalando que este es el comienzo de un camino que continuará desarrollándose.

Del encuentro también participaron Ángeles Gómez, encargada de sede; la coordinadora del proyecto, Renata Dallaglio; Mariela Piedrabuena; Vanessa Mantegazza; el concejal Juan Pablo Castillo; e integrantes del equipo del Museo del Carnaval, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Este primer encuentro marca el inicio de un ciclo que continuará en las próximas semanas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la universidad, el Estado y la comunidad, promoviendo el intercambio de saberes y el desarrollo de propuestas formativas en el territorio.

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