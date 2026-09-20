Avanza la reconstrucción integral de calle Andrade entre Rucci y Aguado

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la reparación total de calle Andrade, entre Rucci y Aguado, donde ya se completó la demolición de los sectores de pavimento que presentaban fallas como parte del proceso previsto para recuperar la calzada y ya se comenzó con el proceso de colocación de hormigón en los sectores intervenidos.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y contemplaron, luego de la demolición del pavimento, la revisión de las conexiones domiciliarias de agua potable y cloaca existentes bajo la traza.

Fue precisamente el personal de la Dirección de Obras Sanitarias el que verificó el estado de ambas redes y realizará las reparaciones que resulten necesarias, con el objetivo de resolver posibles fallas subterráneas antes de colocar el nuevo pavimento.

La decisión de revisar los servicios antes de reconstruir la superficie responde a la necesidad de evitar que inconvenientes en las instalaciones ubicadas debajo de la calle provoquen nuevas roturas una vez finalizada la obra.

El tramo forma parte del radio céntrico y se encuentra al oeste de la cuadra de adoquines articulados comprendida entre Rocamora y Rucci, cuya reconstrucción integral se concretó durante el año pasado.

La recuperación de Andrade permite dar continuidad al proceso de renovación de la trama vial del microcentro, con una planificación que contempla tanto las condiciones de circulación como el estado de los servicios que se encuentran bajo la calzada.

La obra forma parte de las acciones que el Gobierno de Gualeguaychú desarrolla para recuperar calles del casco urbano mediante trabajos que atienden el deterioro superficial y, al mismo tiempo, permiten revisar la infraestructura de servicios existente bajo las arterias.

Por esto mismo, la reconstrucción de Andrade representa una decisión de gestión orientada a resolver de manera integral el deterioro de la calzada, con una secuencia de trabajos que prioriza primero el diagnóstico y acondicionamiento de las redes para luego avanzar con la nueva superficie de circulación.

Prensa municipal

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