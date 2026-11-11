El Juez Federal Viri sustituyó la clausura de la planta del Parque Industrial Gualeguaychú por un “control permanente”

El magistrado exige 12 muestreos en el trimestre, a razón de 4 por mes, y que la primera muestra se tome dentro de 15 días. La decisión se tomó luego de una audiencia realizada entre las partes la semana pasada.

El siguiente es el texto resolutivo de la declaración del Juez Federal de Gualeguaychú.

I- SUSTITUIR, por el momento, la clausura dispuesta oportunamente respecto de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú, por una medida consistente en un control permanente de la misma, cuyo cumplimiento quedará sujeto a las siguientes condiciones:

A) El Instituto Nacional de Tecnología Industrial deberá dar cumplimiento a las doce campañas de muestreo durante el trimestre, a razón de cuatro por mes, propuestas tanto por la CO.DE.GU. como por la Comisión Administradora del Parque Industrial de Gualeguaychú.

A tal efecto, deberá efectuar la extracción de muestras tanto del efluente crudo que ingresa a la Planta de Tratamiento como del efluente tratado, con posterioridad a la etapa de desinfección y previo a su descarga. Por cada campaña realizada, deberá emitir el correspondiente informe de ensayo y, una vez concluido dicho período, elaborar un informe técnico trimestral que integre y analice los resultados obtenidos en la totalidad de los muestreos efectuados, debiendo tanto la CO.DE.GU. como la Comisión Administradora del Parque Industrial de Gualeguaychú poner inmediatamente en

conocimiento a este Tribunal los resultados obtenidos.

La primera extracción de muestras -para poder dar cumplimiento a todo el proceso descripto en el punto que antecede deberá llevarse a cabo dentro del plazo perentorio de 15 días, a partir de la notificación de la presente resolución.

B) Deberá garantizarse la efectiva implementación y el funcionamiento del sistema de monitoreo diario de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú, cuyo cumplimiento deberá ser supervisado diariamente por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.

A tal fin, la CO.DE.GU. y la Comisión Administradora del Parque deberán garantizar a dicha Secretaría el libre acceso al sistema de monitoreo implementado, quien en caso de incumplimiento de las pautas y exigencias establecidas en la Ley Nacional Nº 24.051 (decreto Nº 831/93) y la Ley Provincial Nº 11.250, deberá comunicarlo de manera inmediata a este Tribunal.

Asimismo, en el plazo perentorio de 10 días, se deberá informar a este Tribunal la modalidad y la fecha prevista para la efectiva implementación del sistema aludido en la totalidad de las empresas radicadas en el Parque Industrial Gualeguaychú.

RESOLUCIÓN SUSTITUCIÓN CLAUSURA PIG - CONTROL.pdf

Incidente Nº 1 - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR

C) Deberá darse cumplimiento a las condiciones establecidas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos

para mantener la vigencia del Certificado Único Ambiental, el que fue otorgado con carácter provisorio. En ese marco, la Secretaría interviniente deberá informar a este Tribunal y a la Fiscalía Federal sobre el estado y avance del trámite administrativo en cuestión.

Todo ello, bajo apercibimiento de ordenar nuevamente la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes ante la eventual constatación de nuevos episodios contaminantes, incumplimientos de las condiciones impuestas en esta resolución o cualquier otra circunstancia que evidencie la existencia de un riesgo para el ambiente o la salud humana.

II- HACER SABER a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos que deberá informar inmediatamente a este Tribunal, si una vez vencido el plazo perentorio de 60 días concedido al momento de otorgar el Certificado Único Ambiental provisorio mediante la Resolución N° 594/2026 -de fecha 20 de octubre del corriente año-, se renovó el mismo, y en su caso, bajo qué condiciones; debiéndose remitir copia certificada de la respectiva resolución administrativa.

III- DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuestos por los miembros de la Comisión Administradora del P.I.G. y del recurso de reposición interpuesto por la CO.DE.GU., contra el decreto que dispuso hacer efectiva la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú, más allá de lo señalado al respecto en los considerandos que anteceden.

IV- NOTIFÍQUESE y ofíciese, debiéndose acompañar copias de la presente resolución para su mejor ilustración.