Comienza una semana con marcado ascenso de temperaturas

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, tendrán una semana con temperaturas moderadas y un incremento gradual hacia el jueves. Este lunes la temperatura máxima ascenderá a 26, con cielo despejado.

El martes 10, se esperan mínimas y máximas entre 13 y 27 grados, cielo parcialmente nublado en la mañana y aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, con baja probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 11 podrían registrarse algunas lluvias durante la mañana. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima de 28. Posteriormente, las condiciones tienden a mejorar y el jueves se espera una máxima de 29 grados, valor que se repetiría el viernes.

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