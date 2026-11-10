Dio el portazo: la CGT Gualeguaychú renunció a la Corporación del Desarrollo

La CCT Regional Gualeguaychú comunicó su decisión de irse de la Corporación del Desarrollo. En una carta enviada al nuevo presidente de la Corporación, el licenciado Gustavo Isaack, se indica que “hemos resuelto dejar de pertenecer a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú como miembro activo”, un lugar que la central sindical ocupó durante muchos años.

La carta aclara que es una decisión formal adoptada por la regional gremial, y solicita que “se proceda a dar de baja a nuestra organización del registro de asociados activos y se nos desvincule de toda obligación, participación representación inherente a dicha condición a partir de la fecha de recepción de la presente”.

La notificación está firmada por los nuevos dirigentes de la CGT, Leandro Lapeyre como secretario regional, y Diego Leiva como secretario adjunto.

En principio, la carta no habla sobre los motivos del alejamiento, que se produce en medio de la histórica polémica desatada por la causa judicial abierta en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra la Corporación del Desarrollo por contaminación desde el Parque Industrial.