Rotary reconocerá a los Mejores Compañeros de las escuelas primarias de Gualeguaychú

La ceremonia tendrá lugar a las 19:30 horas, en el salón de actos de la Escuela N.º 68 «Fray Mamerto Esquiú», ubicada en San Martín 2200, Gualeguaychú.

Durante el encuentro serán homenajeados estudiantes de 6.º grado del nivel primario de diferentes instituciones educativas de la ciudad, elegidos por sus propios compañeros por representar valores como el respeto, la solidaridad, la empatía y la amistad.

Este reconocimiento tiene un significado especial: no distingue al alumno con las mejores calificaciones, sino a aquel que, con sus actitudes cotidianas, deja una huella positiva en quienes lo rodean.

A través de esta iniciativa, ambos clubes rotarios buscan poner en valor aquellas pequeñas grandes acciones que contribuyen a construir una comunidad más solidaria, recordando que ser un buen compañero también es una forma de ser una mejor persona.

Se invita a las familias, a la comunidad educativa y a los medios de comunicación a acompañar este emotivo encuentro.

Datos del acto

- Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

- Hora: 19:30.

- Lugar: Escuela N.º 68 «Fray Mamerto Esquiú».

- Dirección: San Martín 2200, Gualeguaychú.

- Organizan: Rotary Club Gualeguaychú y Rotary Club Gualeguaychú Oeste.