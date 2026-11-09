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Guale SINIESTRO TRÁGICO

Una mujer falleció luego de ser chocada por un motociclista

El siniestro ocurrió el sábado al mediodía en Blvd. Pedro Jurado entre Andrade y Bolívar. La mujer de 71 años intentaba cruzar desde la plazoleta cuando fue embestida por una moto. Falleció a la noche producto del golpe en la cabeza.

9 Nov, 2026, 21:07 PM
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En horas del mediodía del sábado 7 de noviembre, personal policial dependiente de la Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido en Boulevard Pedro Jurado, entre calles Andrade y Bolívar.

 

El hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Yamaha FZ 150 cc, conducida por un hombre de 52 años de edad, quien circulaba por Boulevard Pedro Jurado en sentido sur-norte.

 

Por circunstancias que se tratan de establecer, al sobrepasar la intersección con calle Andrade, el motociclista colisiona con una mujer de 71 años de edad que intentaba cruzar la arteria desde la plazoleta divisoria del boulevard hacia la vereda este, provocando que cayera sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue asistida y trasladada en ambulancia al nosocomio local, siendo posteriormente derivada al Sanatorio San Lucas, donde permaneció internada en estado delicado, presentando lesiones de carácter grave.

 

Lamentablemente, alrededor de las 22:00 horas de ese mismo día, se produjo su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.

En el lugar se llevaron adelante las actuaciones de rigor y se procedió al formal secuestro de la motocicleta involucrada. Asimismo, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia.

 

En el procedimiento intervinieron efectivos de la División Policía Científica, personal de la Comisaría Primera y una ambulancia del nosocomio local, quedando las circunstancias del siniestro sujetas a la investigación judicial correspondiente

 

Prensa Jefatura Deptal Gchu

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