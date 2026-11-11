Comenzaron los trabajos de restauración de calzada en el lateral norte del Corsódromo

Este martes comenzaron los trabajos de restauración en la zona del lateral sur del Parque de la Estación, más precisamente en la mano este-oeste de calle Estrada entre Aguado y Ayacucho.

Los trabajos que comenzaron este miércoles, consisten en bacheo profundo y superficial del pavimento, además de la reconstrucción de las bocacalles, y demandarán 15 días de trabajos, plazo en el cual habrá un corte total de tránsito y que el mismo queda sujeto a las inclemencias climáticas, ya que con lluvias o terrenos húmedos no se pueden realizar estas labores.

Sin embargo, la mano oeste-este de esa arteria continuará habilitada para la circulación vehicular, de modo que el acceso al área no quedará interrumpido.

Estos trabajos se unen a los que ya están en marcha en el lateral norte, donde ya hace varios días que comenzaron tareas de restauración sobre la mano oeste-este de calle Maestra Piccini, entre Avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado.

El propósito es dejar en condiciones toda la zona que está ubicada cerca del Parque de la Estación, lugar donde además está emplazado el Corsódromo de la ciudad, principal escenario cada verano del Carnaval del País y, por ese motivo, uno de los sitios de mayor concurrencia durante la temporada de verano.