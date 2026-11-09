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Día de la Tradición: en Gualeguaychú habrá desfile de agrupaciones tradicionalistas

Este martes 10 de noviembre, agrupaciones tradicionalistas se concentrarán a las 18 y recorrerán la costanera en homenaje a nuestras raíces. La jornada concluirá con un acto y presentaciones artísticas en el Monumento al Gaucho.

9 Nov, 2026, 17:33 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar de las actividades conmemorativas por el Día de la Tradición, que se celebrará este martes 10 de noviembre con un desfile de agrupaciones tradicionalistas y un encuentro artístico en el Monumento al Gaucho.

 

La jornada tendrá como protagonistas a las agrupaciones tradicionalistas, que se concentrarán a las 18 en avenida Cándido Irazusta y Montevideo y partirán desde allí por la avenida hasta la costanera, hasta llegar a Luis N. Palma y Misiones para rendir homenaje a las costumbres, los valores y las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad.

 

El recorrido concluirá en el Monumento al Gaucho, ubicado en la intersección de Luis N. Palma y Misiones, donde se realizará un breve acto con palabras alusivas a la fecha.

 

La celebración contará con la participación del ballet Ecos Entrerrianos, que ofrecerá una presentación de danzas folclóricas, y del payador y cantante Cristian Tali, quien interpretará canciones en homenaje a la tradición gauchesca.

 

El Día de la Tradición se conmemora cada 10 de noviembre en Argentina, en recuerdo del nacimiento de José Hernández, ocurrido en 1834. El escritor y periodista es autor del Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca que retrata la vida, las costumbres, las dificultades y los valores del gaucho argentino.

 

La fecha constituye una oportunidad para reconocer y mantener vivas las expresiones culturales transmitidas de generación en generación, entre ellas la música, la danza, la poesía, las destrezas criollas y las costumbres del hombre de campo.

 

A través de esta celebración, el Gobierno de Gualeguaychú acompaña a las agrupaciones tradicionalistas y promueve la preservación de las raíces culturales que forman parte de la historia y la identidad de nuestra comunidad.

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