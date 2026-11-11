Gualeguaychú: dictarán un curso gratuito de iluminación y captura audiovisual

El Profesorado de Teatro de la sede Gualeguaychú de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) ofrecerá el curso “Iluminación portátil y Captura Audiovisual”, una capacitación gratuita y abierta a la comunidad que estará a cargo del Lic. Agustín de Torres.

La propuesta está dirigida especialmente a comunicadores culturales y comunitarios, creadores de contenido digital, realizadores, periodistas, cronistas, trabajadores de medios y estudiantes de teatro, locución, comunicación y artes.

La formación tendrá un enfoque práctico y técnico, orientado a brindar herramientas para resolver producciones audiovisuales de manera sencilla. Entre los contenidos previstos se encuentran la configuración rápida de cámaras —smartphones, réflex y mirrorless—, el manejo de luces portátiles y esquemas básicos de iluminación de bajo costo, la captura y el diseño de bandas de sonido, estrategias para mejorar la calidad del audio y flujos de trabajo para eventos y transmisiones en vivo.

El curso se desarrollará el martes 17 y miércoles 18 de noviembre, de 18:30 a 22:30, en Mitre 87, primer piso, edificio de la Escuela Secundaria Luis Clavarino. La inscripción se realiza a través del sitio bigempanada.com.ar/curso. Los cupos son limitados y se entregarán certificados de participación.