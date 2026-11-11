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Guale CUPOS LIMITADOS

Gualeguaychú: dictarán un curso gratuito de iluminación y captura audiovisual

La capacitación se realizará los días 17 y 18 de noviembre en el Profesorado de Teatro de la sede Gualeguaychú de la FHAyCS. Está destinada a comunicadores, periodistas, creadores de contenido, realizadores y estudiantes de distintas disciplinas.

11 Nov, 2026, 10:41 AM
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El Profesorado de Teatro de la sede Gualeguaychú de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) ofrecerá el curso “Iluminación portátil y Captura Audiovisual”, una capacitación gratuita y abierta a la comunidad que estará a cargo del Lic. Agustín de Torres.

 

La propuesta está dirigida especialmente a comunicadores culturales y comunitarios, creadores de contenido digital, realizadores, periodistas, cronistas, trabajadores de medios y estudiantes de teatro, locución, comunicación y artes.

 

La formación tendrá un enfoque práctico y técnico, orientado a brindar herramientas para resolver producciones audiovisuales de manera sencilla. Entre los contenidos previstos se encuentran la configuración rápida de cámaras —smartphones, réflex y mirrorless—, el manejo de luces portátiles y esquemas básicos de iluminación de bajo costo, la captura y el diseño de bandas de sonido, estrategias para mejorar la calidad del audio y flujos de trabajo para eventos y transmisiones en vivo.

 

El curso se desarrollará el martes 17 y miércoles 18 de noviembre, de 18:30 a 22:30, en Mitre 87, primer piso, edificio de la Escuela Secundaria Luis Clavarino. La inscripción se realiza a través del sitio bigempanada.com.ar/curso. Los cupos son limitados y se entregarán certificados de participación.

Temas

CUPOS LIMITADOS AUDIOVISUAL

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