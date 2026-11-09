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Guale POLICIALES

Una mujer fue aprendida por violencia familiar y lesiones

Habría golpeado a su mamá con un bastón de madera. La mujer de 64 años presentaba lesiones. Se dispuso la aprehensión de la hija y su traslado a Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar

9 Nov, 2026, 13:35 PM
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“Alrededor de las 22 horas del domingo, personal de Comisaría Segunda intervino en un procedimiento por un hecho de violencia familiar y lesiones, ocurrido en una vivienda ubicada en calle 3 de febrero al numeral 500 aproximadamente.

 

La intervención se inició a raíz de un llamado telefónico recibido en el Comando Radioeléctrico, desde donde se comisionó al personal policial de la jurisdicción. Una vez en el lugar, los efectivos constataron que una mujer de 64 años presentaba lesiones. La misma manifestó que habría sido agredida por su hija, quien, tras una discusión familiar, la habría golpeado utilizando un bastón de madera. La presunta agresora se encontraba en el domicilio y presentaba un estado de alteración.

 

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Fiscalía de Género, desde donde se dispuso la aprehensión de la mujer y su posterior traslado a la Comisaría de Minoridad”.

 

Prensa Jefatura Deptal. Gchu

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