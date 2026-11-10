Detuvieron a un hombre que estafó a una mujer de Gualeguaychú por más de 11 mil dólares

El subjefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, comisario inspector Mauricio Asler, informó en RADIO MÁXIMA que fue detenido en Victoria un rosarino de 51 años, que sería el autor de una estafa de más de 11 mil dólares.

Asler relató que el hecho ocurrió el 9 de octubre, y que fue una estafa con la modalidad del cuento del tío.

Precisó que a las 17,30 de ese día, la vecina recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por amigo de una sobrina que vive en Concepción del Uruguay, y había obtenido el nombre de la familiar.

“Convencieron a la mujer de que tenía que cambiar los dólares verdes por los azules y le pidieron la numeración de los billetes, y le dijo que iba a pasar una persona, un supuesto contador amigo de su sobrina para realizar el cambio y las tasaciones. Por lo general llaman a la línea fija que suelen utilizar las personas mayores, a eso lo saben los estafadores…”, agregó.

Supuesto contador con barbijo

Dijo también que “le comenta que el supuesto contador estaba a la vuelta del domicilio y aporta características físicas y vestimentas, y que iba a ir con un barbijo…”.

Intervino personal de Comisaría Cuarta, con relevamiento de cámaras de seguridad y lograron identificar el vehículo en el que se movilizaba el hombre, incluso la patente.

Indicó el subjefe que “con la información requerida se solicitó un oficio al Juzgado de Garantías, con las características de la persona y del vehículo. Este lunes, en el puesto Caminero de Victoria, kilómetro 59 de la ruta 154, se había detenido un vehículo donde se conducía el hombre que realizó el hecho en Gualeguaychu”.

Añadió que “tenía los elementos en el auto, una gorra característica, anteojos y el barbijo… tiene domicilio en Rosario, un hombre de 51 años. Ingresó el miércoles a la provincia y luego se estaba retirando, probablemente hizo lo mismo en otras ciudades”.