Gran presentación de Teatro, Música y Danza de Guale Joven 2026

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud, realizó este lunes 9 de noviembre la presentación final de las disciplinas de Música, Danza y Teatro correspondientes a la edición 2026 de Guale Joven. El evento se desarrolló en el salón del Sirio Libanés, que abrió sus puertas para recibir a más de cuatrocientos asistentes entre familiares, docentes y jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad. También estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, el concejal Juan Pablo Castillo y la responsable del Área, Ana Severin.

Durante la jornada, que comenzó a la hora 19, las delegaciones estudiantiles exhibieron sobre el escenario las producciones artísticas elaboradas a lo largo de los últimos meses. Las presentaciones abrieron con las obras de música, seguidas por coreografías de ritmos urbanos y folklóricos, y culminaron con las intervenciones teatrales de las escuelas secundarias locales. La disciplina Teatro puso en valor obras con las presentaciones del Instituto Agrotecnico 5° 1era, el Instituto “José María Bértora” 4° A y B, y el Colegio Nacional “Luis Clavarino” 5° 3era. En el área de Danza presentaron coreografías de ritmos urbanos, folklóricos y contemporáneos las divisiones del Pío XII 3° B, Instituto Agrotécnico 5° A e Instituto Secundario “Nuestra Señora de Fátima” 4° U. Asimismo mientras que, en el ítem Música se presentaron los alumnos del Instituto Sirio Libanés 4° U, Instituto “Ruperto Gelós” 4° A, Instituto Secundario D-220 Juventud Unida 4°, Instituto Sagrado Corazón 4° A y ENOVA 5° 1era.

"Ver el compromiso, la dedicación y el entusiasmo con el que los chicos prepararon cada muestra artística nos llena de orgullo y confirma la importancia de generar estos espacios de encuentro y expresión", expresó la responsable del Área de Juventud, Ana Severin, quien destacó además "el trabajo sostenido de los jóvenes junto a sus familias y docentes para hacer posible este gran certamen que abraza a toda la juventud de la ciudad".

Las actuaciones sobre el escenario continuaron bajo la atenta evaluación de los jurados técnicos, cuyos puntajes definitivos -junto a los ítems Audiovisuales, Fotografía, Letras y Arte Urbano- se darán a conocer el próximo 27 de noviembre, fecha que marcará la culminación del certamen con la entrega de premios y reconocimientos a las escuelas participantes.

Municipalidad de Gualeguaychú