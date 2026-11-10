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Guale Cultura

Gran presentación de Teatro, Música y Danza de Guale Joven 2026

Cientos de vecinos acompañaron este lunes en el Sirio Libanés la muestra artística de los estudiantes secundarios. La jornada coronó las disciplinas culturales del certamen municipal.

10 Nov, 2026, 19:59 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud, realizó este lunes 9 de noviembre la presentación final de las disciplinas de Música, Danza y Teatro correspondientes a la edición 2026 de Guale Joven. El evento se desarrolló en el salón del Sirio Libanés, que abrió sus puertas para recibir a más de cuatrocientos asistentes entre familiares, docentes y jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad. También estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, el concejal Juan Pablo Castillo y la responsable del Área, Ana Severin.

 

Durante la jornada, que comenzó a la hora 19, las delegaciones estudiantiles exhibieron sobre el escenario las producciones artísticas elaboradas a lo largo de los últimos meses. Las presentaciones abrieron con las obras de música, seguidas por coreografías de ritmos urbanos y folklóricos, y culminaron con las intervenciones teatrales de las escuelas secundarias locales. La disciplina Teatro puso en valor obras con las presentaciones del Instituto Agrotecnico 5° 1era, el Instituto “José María Bértora” 4° A y B, y el Colegio Nacional “Luis Clavarino” 5° 3era. En el área de Danza presentaron coreografías de ritmos urbanos, folklóricos y contemporáneos las divisiones del Pío XII 3° B, Instituto Agrotécnico 5° A e Instituto Secundario “Nuestra Señora de Fátima” 4° U. Asimismo mientras que, en el ítem Música se presentaron los alumnos del Instituto Sirio Libanés 4° U, Instituto “Ruperto Gelós” 4° A, Instituto Secundario D-220 Juventud Unida 4°, Instituto Sagrado Corazón 4° A y ENOVA 5° 1era.

 

"Ver el compromiso, la dedicación y el entusiasmo con el que los chicos prepararon cada muestra artística nos llena de orgullo y confirma la importancia de generar estos espacios de encuentro y expresión", expresó la responsable del Área de Juventud, Ana Severin, quien destacó además "el trabajo sostenido de los jóvenes junto a sus familias y docentes para hacer posible este gran certamen que abraza a toda la juventud de la ciudad".

 

Las actuaciones sobre el escenario continuaron bajo la atenta evaluación de los jurados técnicos, cuyos puntajes definitivos -junto a los ítems Audiovisuales, Fotografía, Letras y Arte Urbano- se darán a conocer el próximo 27 de noviembre, fecha que marcará la culminación del certamen con la entrega de premios y reconocimientos a las escuelas participantes.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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