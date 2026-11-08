Joven dañó la cámara de seguridad de la casa de su madre

En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 01:00, personal policial de Comisaría Segunda intervino en un procedimiento por un hecho de daños, ocurrido en inmediaciones de las calles Maipú y Etchevehere.

El procedimiento se inició luego de que el personal fuera alertado por el operador del Comando Radioeléctrico. Al llegar a la zona de José Ingenieros y Ayacucho, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 50 años, quien manifestó que su hijo había provocado daños en la cámara de seguridad de su domicilio.

Asimismo, la mujer informó que el hombre había contado anteriormente con medidas judiciales de exclusión del hogar, las cuales se encontraban vencidas al momento del hecho.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el personal policial inició la búsqueda del hombre, logrando demorarlo en la intersección de Maipú y Etchevehere, luego de que intentara darse a la fuga.

Puesta en conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía de Género interviniente dispuso la aprehensión del hombre, de 28 años.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.