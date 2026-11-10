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Guale POLICIALES

Recuperaron un auto robado en Gualeguaychú pocas horas después de la denuncia

Según el informe policial: un Fiat Uno que había sido denunciado como sustraído durante la mañana de este martes fue encontrado por efectivos de la Comisaría Sexta en inmediaciones de Las Rosas y Las Azucenas.

10 Nov, 2026, 20:45 PM
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Personal de la Comisaría Sexta de Gualeguaychú recuperó un automóvil Fiat Uno que había sido denunciado como sustraído apenas unas horas antes.

 

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 13:30 de este martes, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por calle Las Rosas, antes de su intersección con Las Azucenas.

 

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron un Fiat Uno que registraba un pedido de localización vigente por hurto.

 

Según se informó, el vehículo había sido denunciado como sustraído alrededor de las 11:00 de la mañana por un hombre de 40 años, quien había radicado la denuncia en la Comisaría Primera.

 

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del automóvil y dieron intervención a la Fiscalía en turno.

 

Finalmente, la autoridad judicial dispuso las diligencias correspondientes para el reconocimiento del vehículo y su posterior restitución al legítimo propietario.

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