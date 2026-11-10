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Guale POLICIALES

Recuperaron una bicicleta robada que estaba abandonada en el barrio 338

Según el informe policial: el rodado había sido denunciado como sustraído durante la mañana de este martes. Efectivos de la Comisaría Sexta lo encontraron en un pasillo del barrio y dispusieron su secuestro preventivo.

10 Nov, 2026, 18:30 PM
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Personal de la Comisaría Sexta de Gualeguaychú recuperó una bicicleta rodado 29 que había sido denunciada como robada durante la mañana de este martes.

 

El procedimiento se llevó adelante cerca del mediodía, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por un pasillo del barrio 338 y observaron una bicicleta que se encontraba en aparente estado de abandono.

 

Ante esta situación, los uniformados compararon las características del rodado con las de una bicicleta cuya sustracción había sido denunciada por un hombre de 36 años, y comprobaron que coincidían.

 

Por este motivo, procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta y dieron intervención a la Fiscalía en turno.

 

La autoridad judicial dispuso las diligencias correspondientes para que el propietario pueda reconocer el rodado y posteriormente recuperarlo.

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