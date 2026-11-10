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Guale POLICIALES

Intentó abrir un auto estacionado en la vía pública y terminó detenido

Según el informe policial: un hombre de 45 años fue aprehendido durante la tarde de este martes en inmediaciones de Estrada y Alberdi, acusado de intentar sustraer elementos de un vehículo.

10 Nov, 2026, 20:42 PM
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Un hombre de 45 años fue detenido durante la tarde de este martes en Gualeguaychú, luego de que presuntamente intentara abrir un automóvil estacionado en la vía pública.

 

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Estrada y Alberdi, donde efectivos policiales motorizados habían demorado al sospechoso.

 

Según se pudo establecer, el individuo, que se encontraba en situación de calle, habría intentado abrir un vehículo perteneciente a un hombre de 33 años.

 

Ante esta situación, personal de la Comisaría Segunda intervino en el lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso.

 

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de tentativa de hurto.

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