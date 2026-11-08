Detención en Inchausti y República Argentina por causa judicial de amenazas

La causa judicial vinculada a amenazas, motivó el pedido de detención de un joven, de parte de la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 6 de la mañana, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por calle Inchausti, al llegar a la intersección con República Argentina, lograron identificar al individuo.

Los efectivos, al verificar los datos personales del hombre, constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente, emitido por el Juzgado de Transición y Garantías Nº 1, en el marco de un legajo judicial por el supuesto Delito de Amenazas.

El fiscal en turno, dispuso la detención del individuo y solicitó su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado.