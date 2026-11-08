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Guale POLICIALES

Detención en Inchausti y República Argentina por causa judicial de amenazas

Un joven de 23 años fue detenido este domingo en horas de la mañana, después de que efectivos policiales constataran que registraba un pedido de detención. El hecho tuvo lugar en la intersección de Inchausti y República Argentina.

8 Nov, 2026, 11:11 AM
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La causa judicial vinculada a amenazas, motivó el pedido de detención de un joven, de parte de la Justicia.

 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 6 de la mañana, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por calle Inchausti, al llegar a la intersección con República Argentina, lograron identificar al individuo.

 

Los efectivos, al verificar los datos personales del hombre, constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente, emitido por el Juzgado de Transición y Garantías Nº 1, en el marco de un legajo judicial por el supuesto Delito de Amenazas.

 

El fiscal en turno, dispuso la detención del individuo y solicitó su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado.

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