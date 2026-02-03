 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICÍA

Homenaje a 8 años del fallecimiento del Sargento Froilán Pedroza

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Policía Departamental y contó con la presencia de jefes de Divisiones, jefes de Comisarías y personal del Grupo Especial.

3 Feb, 2026, 19:01 PM

En horas de la mañana se llevó a cabo un acto oficial en conmemoración del 8° aniversario del fallecimiento del sargento Froilán Pedroza. La ceremonia fue presidida por el Jefe de Policía Departamental y contó con la presencia de jefes de Divisiones, jefes de Comisarías y personal del Grupo Especial.

 

El acto dio inicio con una bendición a cargo de un diácono de la Iglesia Católica, quien elevó una oración en memoria del sargento Pedroza, destacando su vocación de servicio y su compromiso institucional.

 

Seguidamente, un suboficial de esta fuerza ejecutó el tradicional toque de silencio, acompañando un momento de profundo respeto y recogimiento.

 

La ceremonia finalizó con la colocación de una ofrenda floral, la cual estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial, al pie del nicho donde descansan los restos del sargento Froilán Pedroza, rindiendo homenaje a su legado y recordando su entrega al servicio de la comunidad. Asimismo, se informa que, este martes, a las 20:00 horas, se celebrará una misa en su memoria en la Capilla Santa Teresita.

Temas

POLICÍA

