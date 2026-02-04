Detuvieron en la Costanera a un hombre buscado por delitos sexuales en Buenos Aires

El procedimiento se concretó pasadas las 19, luego de un pedido expreso de la DDI de Avellaneda (Buenos Aires), que había solicitado la localización y detención del individuo, sobre quien pesaba una orden de captura vigente por dos hechos de abuso sexual y amenazas.

A partir de tareas de investigación, se logró establecer que el sospechoso utilizaba un teléfono celular que impactaba en antenas del radio céntrico, lo que permitió acotar la búsqueda. Con esos datos, personal del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo que culminó con la intercepción del hombre en inmediaciones de Pronunciamiento y Manuel Bernard.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las actuaciones correspondientes para su traslado a la provincia de Buenos Aires.

Temas POLICIALES OPERATIVO PROCEDIMIENTO Ciudad