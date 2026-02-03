Cansados por los robos y el narcomenudeo, vecinos del oeste amenazan con cortar la calle

El reclamo une a vecinos de los barrios 338 “Francisco Ramírez”, 348 “Eva Perón”, 140 “Arturo Illia” y calles Nágera y Boulevard Martínez.

Piden analizar los casos de inseguridad y las reiteradas excarcelaciones de los autores de delitos. “Como no les gusta que cortemos la calle, vamos a seguir cortando la calle”, subrayaron.

Los vecinos invitan a toda la comunidad a acompañar la movilización del próximo 11 de febrero, a las 21 horas, en Gervacio Méndez y Nágera.

Afirman que el reclamo sobre diferentes hechos de inseguridad es una preocupación común en la ciudad. “El 11 vamos a movilizarnos, necesitamos que se den cuenta de que estamos muy preocupados por lo que está pasando. La gente tiene que demostrar que no tienen miedo”, sostuvieron.

Desde el lugar, reclamaron que no han obtenido ninguna respuesta, aunque destacaron la tarea del personal policial. “La comisaría hace bien todo lo que tiene que hacer, pero más arriba no hay respuesta. Queremos que fiscalía actúa, que no salgan a los cinco minutos. Hicimos varias movilizaciones, pero no tenemos respuestas, la policía tiene atadas las manos”, expresaron.