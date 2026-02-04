Lo sorprendieron cuando intentaba robar herramientas de una vivienda y terminó detenido

El episodio se registró alrededor de las 03:10, cuando el individuo logró acceder al inmueble con intenciones delictivas. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, refugiándose en una casa lindera, aunque fue rápidamente localizado y reducido por los efectivos que intervenían en el operativo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una mochila y una tijera corta hierro, elementos que serían utilizados para concretar el robo y que quedaron incorporados a la causa como prueba.

La Fiscalía interviniente dispuso el traslado del acusado a sede policial, donde quedó alojado en calidad de detenido. Según se informó, el hombre registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Temas POLICIALES