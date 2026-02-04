 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Lo sorprendieron cuando intentaba robar herramientas de una vivienda y terminó detenido

Un hombre de 27 años fue detenido en la madrugada de este martes luego de ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda para robar herramientas de construcción, en un hecho ocurrido en calle Seguí al 200.

4 Feb, 2026, 16:58 PM

El episodio se registró alrededor de las 03:10, cuando el individuo logró acceder al inmueble con intenciones delictivas. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, refugiándose en una casa lindera, aunque fue rápidamente localizado y reducido por los efectivos que intervenían en el operativo.

 

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una mochila y una tijera corta hierro, elementos que serían utilizados para concretar el robo y que quedaron incorporados a la causa como prueba.

 

La Fiscalía interviniente dispuso el traslado del acusado a sede policial, donde quedó alojado en calidad de detenido. Según se informó, el hombre registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

POLICIALES

