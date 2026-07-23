Detuvieron a un hombre por violar una restricción de acercamiento a su hermana

El procedimiento se realizó alrededor de las 0:25 en una vivienda ubicada en la intersección de Marcelo T. de Alvear y C. de Tropas, luego de que una mujer de 52 años solicitara la intervención policial.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Octava encontraron al hombre dentro del domicilio. Según se informó, se trata del hermano de la denunciante y se encontraba incumpliendo las medidas de restricción oportunamente dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 1.

Tras informar la situación a la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del involucrado, su traslado a la Jefatura Departamental y la realización de las actuaciones correspondientes.