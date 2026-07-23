Gualeguaychú abre las puertas a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro

Este viernes comienza una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, uno de los eventos culturales más importantes de la región, que durante tres jornadas reunirá a escritores, editoriales, artistas, investigadores, instituciones y lectores en un espacio de encuentro, intercambio y promoción de la cultura. Con entrada libre y gratuita, la propuesta se desarrollará en los Galpones del Puerto y el Teatro del Puerto, consolidando a la ciudad como un referente regional en materia cultural.

La programación ofrecerá presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, talleres, espectáculos musicales e intervenciones artísticas. Entre las actividades destacadas del viernes se encuentran la charla "Entrenamiento y Alimentación", a cargo de Santiago Magallan y Ariadna Cocaro; la experiencia “Enbiciandoalmundo”, el conversatorio "La corneta murguera: de tradición a patrimonio", la presentación del periodista Daniel Enz con su investigación Las torturas del convento y la apertura oficial de la feria.

Durante el sábado y el domingo continuarán las propuestas con destacados referentes nacionales e internacionales. Sobresalen la conferencia "Enseñar en tiempos de inteligencia artificial", de Silvia Vilches; la intervención teatral "Memorias que caminan"; la disertación de la politóloga Yanina Welp; la charla sobre la masonería; la presentación internacional de Azerbaiyán; el homenaje a Yamandú Cristoforone; el coloquio entre editores de Uruguay y Argentina; la presentación "Yo sin vos", sobre violencia de género; la videoconferencia sobre el Carnaval de Limassol (Chipre) y la intervención artística "Ecos de Venecia", una de las propuestas visuales más esperadas de esta edición.

El Salón Fray Mocho, ubicado en el Teatro del Puerto, será otro de los grandes espacios de la feria con presentaciones de libros durante toda la jornada, encuentros entre autores y lectores, firmas de ejemplares y café literario. En paralelo, los visitantes podrán recorrer los stands de editoriales y librerías de distintos puntos del país y del exterior, donde encontrarán novedades editoriales, producciones independientes y espacios de intercambio con escritores y editoriales.

La programación artística también tendrá un lugar destacado. El viernes cerrará la jornada la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú; el sábado se presentará la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay) con un concierto multicultural; y el domingo el cierre estará a cargo de El Castillo de Eloisa, completando una propuesta que integra literatura, música, patrimonio, pensamiento y participación ciudadana.

Municipalidad de Gualeguaychú