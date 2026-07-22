Finalizó la reconstrucción de Primera Junta y Lestonnac: se habilita el tránsito

El Gobierno de Gualeguaychú concluyó este martes la reconstrucción de la esquina de Primera Junta y Lestonnac, uno de los puntos de mayor circulación vehicular del norte de la ciudad, utilizado por numerosos transportes pesados que ingresan o salen de Gualeguaychú por el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136.

El tránsito por el sector, cerrado desde el 26 de junio a raíz de un estado de deterioro total y el comienzo de las obras de reconstrucción, volvió a habilitarse este miércoles a las 8 de la mañana.

Durante este tiempo, el proyecto completó su ciclo integral, el cual incluyó la demolición de los badenes y bocacalles y su posterior reconstrucción en hormigón. Luego siguió el proceso de pavimentación con la colocación de una manta geotextil y de la última parte de la carpeta mediante asfaltado en caliente.

Finalmente, este martes comenzó el trabajo de asfalto en caliente, a cargo del personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria municipal —una terminadora y dos rodillos compactadores— adquiridas durante la gestión del intendente Mauricio Davico.

Durante el proceso de la pavimentación, las cuadrillas municipales acompañaron el paso de las máquinas con rastrillos metálicos para corregir los bordes y emparejar los sectores donde la extendedora no llegó con precisión para que, de esta manera, la reconstrucción se mantenga en el tiempo y no sea todo un simple parche temporario.