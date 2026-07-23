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Guale BOMBEROS

Una camioneta se incendió por completo en la Autovía 12 y su conductor sufrió una lesión

Una camioneta Ford Ranger fue consumida por un incendio durante la mañana de este jueves sobre la Autovía Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 141, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos.

23 Jul, 2026, 14:38 PM
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El siniestro ocurrió alrededor de las 7, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el alerta y enviaron al lugar el móvil Nº 24.

 

Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo se encontraba envuelto en llamas, por lo que realizaron tareas de extinción, enfriamiento y remoción hasta lograr sofocar completamente el incendio, que además alcanzó parte de los pastizales de la banquina.

 

Según relató el conductor, que regresaba a su domicilio en Ceibas tras finalizar su jornada laboral en la zona del Puerto Paraná Guazú, comenzó a percibir olor a quemado mientras circulaba. Al detenerse sobre la banquina observó humo proveniente del motor y, segundos después, las llamas se propagaron rápidamente por todo el vehículo.

 

El hombre también informó que su teléfono celular había quedado dentro de la camioneta, por lo que rompió el vidrio lateral de una puerta para intentar recuperarlo, sufriendo una lesión. Personal del Centro de Salud Brazo Largo le brindó las primeras atenciones y posteriormente fue trasladado al Hospital de Ceibas, donde recibió curaciones y luego fue dado de alta.

 

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de la Comisaría de Ceibas y de la empresa concesionaria de la autovía. Desde el cuartel indicaron que el lugar del siniestro se encuentra a unos 19 kilómetros de la dependencia y que fue necesario utilizar el retorno ubicado en el kilómetro 134 para acceder al sector.

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