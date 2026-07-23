Cáritas Diocesana recaudó más de 60 millones, pero el rol social va más allá de comida y ropa

El director de la Cáritas diocesana, Juan Olivera, destacó en RADIO MÁXIMA el crecimiento de la solidaridad y agradeció a los cientos de voluntarios que participaron de la organización durante la colecta. La Colecta Anual de Cáritas aumentó más del 60 por ciento y superó los 60 millones de pesos.

Del total recaudado, un tercio es para Cáritas nacional, otro para Cáritas diocesana, y otro para las parroquiales. La Diócesis de Gualeguaychú comprende la región sur de la provincia de Entre Ríos, e incluye los departamentos de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Gualeguay, Tala y Victoria, albergando más de 30 parroquias.

Sobre la demanda cotidiana en Cáritas, Olivera dijo que “es principalmente de mercadería y de abrigo, por la época en que estamos. La gran falta es calzado de hombre, es más fácil conseguir calzado de mujer”.

Agregó que “la gente pide todo lo que puede, ropa de bebé, insumos para bebé, cochecito, cuna, moisés, todo lo que requiere una mamá”.

La tarea social

Dijo asimismo que la tarea “va más allá de un bolsón de ropa y comida, hay Cáritas que tienen talleres, apoyo escolar, estamos muy en contacto con los hogares de Cristo, son realidades que nos toca abordar”.

Precisó que “en las Cáritas parroquiales detectamos situaciones tratamos de ser un puente para que esas personas lleguen a un centro de recuperación, también con las personas en situación de calle, donde trabajamos juntos con el municipio, al igual que con situaciones de violencia de género…Cáritas para muchas cosas es un puente. Nosotros consideramos que el trabajo en red es indispensable, ya lo decía el Papa Francisco: nadie se salva solo”.