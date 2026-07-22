Dos muertos por un accidente entre una camioneta y un camión en la intersección de ruta 14 y 18

Una mujer y un adolescente de 14 años fallecieron y otras dos personas resultaron heridas como consecuencia de un grave siniestro vial en la tarde de este miércoles a la altura de la intersección de rutas 14 y 18. Allí una camioneta Renault Alaskan impactó el lateral derecho de un camión de nacionalidad brasilero. Ambos vehículos circulaban en sentido sur norte, en dirección hacia la ciudad de Concordia.

Dos muertos por el accidente

El siniestro ocurrió a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, en el sector donde se encuentra emplazado un puesto de control perteneciente al Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Concordia, ubicado a pocos metros al sur de las cabinas de peaje del puesto Yeruá.

Como consecuencia del violento impacto, una persona falleció en el lugar del accidente. Mientras que las otras tres personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Según las primeras recibidas en el lugar, una de ellas (menor de edad) estaba en estado muy delicado y falleció al llegar al nosocomio, consignó Diario Río Uruguay.

Sobre el punto del accidente, kilómetro 240 de la autovía, trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional —que cuenta con un puesto de control en el mismo sector donde ocurrió el accidente—, Bomberos Voluntarios y personal sanitario.

La circulación quedó liberada en ruta 14

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate, se organizaba el paso vehicular a través del rulo que conecta la Autovía Nacional 14 con la Ruta Nacional 18, con el objetivo de mantener la circulación y evitar un corte total del tránsito en ese sector.

Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y la identidad de la persona fallecida aún no habían sido informadas oficialmente. Las autoridades trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con las pericias correspondientes, asimismo se esperan presiones sobre el estado de las personas trasladadas.

Fuente: UNO Entre Ríos