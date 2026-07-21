Quiso huir cuando llegó la Policía y se quebró tres dedos del pie

En la madrugada de este martes, alrededor de las 02:30 h, personal policial fue comisionado por la Sala del Comando a una obra en construcción ubicada sobre calle Roca, en inmediaciones de calle Colombo, tras un aviso por la presencia de una persona en el lugar.

Al realizar una inspección, los efectivos observaron a un hombre sobre el tapial perimetral de la obra. Al advertir la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga arrojándose hacia el patio de una vivienda lindera, donde quedó con su pie derecho atrapado en un desagüe, lo que le provocó heridas graves, quebradura en tres de sus dedos.

El hombre, de 24 años de edad, conocido en el ambiente policial por varias causas, fue identificado en el lugar. Se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso su aprehensión por el supuesto delito de Tentativa de Robo Agravado por Escalamiento y la realización de las actuaciones de rigor.