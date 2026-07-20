Crecida del río Gualeguaychú por los fuertes vientos

La combinación de condiciones climáticas adversas provocó un ascenso significativo en el nivel del río Gualeguaychú durante el último fin de semana. Según informó en RADIO MÁXIMA Nicolás Bozzani, titular de Defensa Civil de la ciudad, el fenómeno fue impulsado por vientos del sector sud-sudeste, que generaron un incremento inmediato en el caudal.

"Hemos tenido viento del sector sud-sudeste, eso hizo subir el nivel del río en 50 centímetros el domingo y se estabilizó en 2,75 metros, donde se viene manteniendo", detalló Bozzani. El funcionario indicó que el domingo el río alcanzó un pico de 2,83 metros, lo que provocó el ingreso de agua en el área del Balneario Municipal.

Monitoreo y previsiones

Los pronósticos meteorológicos anticipan que las condiciones de viento se mantendrán durante el lunes y martes, por lo que se aguarda evaluar la intensidad de las ráfagas para determinar posibles riesgos adicionales.

En paralelo, desde Defensa Civil realizan un seguimiento riguroso del comportamiento del río Uruguay, especialmente en su curso norte, ante los pronósticos de precipitaciones de gran intensidad en Brasil. Al respecto, Bozzani explicó la complejidad del cauce local: "El río Gualeguaychú tiene la particularidad de que es afectado por una cantidad de variables, como viento, lluvias, estado del río Uruguay y la altura propia que presente el nuestro al llegar estos fenómenos".

Finalmente, el titular de Defensa Civil aclaró que, aunque el contexto climático general bajo el fenómeno de "El Niño" suele traer aparejadas alteraciones en los niveles de precipitaciones y tormentas severas, la crecida actual no se vincula directamente con este fenómeno.

Por el momento, el organismo mantiene el seguimiento activo sobre el cauce para prevenir cualquier complicación en las zonas ribereñas de la ciudad.