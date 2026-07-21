El Niño: “Hay certidumbre de su llegada, y bastante incertidumbre de la zona de impacto”, dijo Daniel Hernández

En la cuenca del Uruguay y en la cuenca del Iguazú, a principio de mes, se produjeron muchas lluvias que se tradujeron en crecidas, explicó Hernández, pero señaló que “fue manejado muy bien en Salto Grande, donde lograron bajar los niveles del agua. Esto permitió amortiguar la onda de crecida proveniente de esas lluvias”, detalló en RADIO MÁXIMA.

“Hay certidumbre de su llegada, y bastante incertidumbre de la zona de impacto y cuánto va a impactar”, expresó el especialista, y señaló que este fenómeno potencia los diferentes escenarios meteorológicos. “Las lluvias se incrementan en gran forma y la temperatura, no parece tanto, pero si se va a incrementar”, dijo Hernández. En este marco preocupa la acumulación de agua que produce crecidas importantes.

Hernández señaló que el impacto directo actualmente está enfocado sobre Corrientes, Misiones, Norte del Uruguay y Rio Grande Do Sul. En principio no se espera que llegue a Gualeguaychú aunque si se prevé en la cuenca del Paraná y del Río Paraguay.

“El Niño ya empezó y fue con estos fenómenos en las cuencas altas de los ríos. Lo más cercano que tuvimos fue en Concordia y Salto, suelen darse en esta época este tipo de fenómenos”, afirmó.

Además, explicó que en el caso de estos fenómenos, se analiza el impacto por periodos de tres meses, no por semanas. En este sentido, precisó que entre agosto y noviembre se espera el pico más alto. “Se proyecta sobre el verano y los últimos coletazos estarían llegando a principios del otoño”.