Crece la expectativa por la visita del Sumo Pontífice: “Si Dios quiere en noviembre tendremos la visita del Papa”

Una comisión enviada desde el Vaticano, ya estuvo en Uruguay precisando todos los detalles para la próxima visita de León XIV, y en los próximos días se espera el arribo a del embajador enviado desde la Santa Sede. “Falta la confirmación”, expresó Zordán.

De acuerdo a lo que le fue comunicado a través de la Iglesia, la gira podría concretarse durante la primera quincena de noviembre.

El cronograma que se analiza contemplaría un día y medio en Uruguay, tres días en la Argentina, con actividades previstas en Luján, Buenos Aires y Córdoba, y posteriormente una semana en Perú.

Organización del viaje

Zordán explicó que una visita de un Papa suele demandar varios meses de preparación. En este sentido diferenció su figura como Jefe de Estado del Vaticano y como Jefe de la Iglesia Católica. Por lo que se trazarán agendas diferenciadas que incluirán el diálogo con los feligreses y por otro lado, vistas protocolares con las autoridades de cada país.

Una vez confirmada la visita, el Vaticano daría a conocer el cronograma definitivo.

Reavivar la fe en la Iglesia

El obispo expresó el anhelo de que la visita del Papa contribuya a reavivar la fe en la Iglesia Católica.

"Espero que esta visita nos ayude a reavivar nuestra fe y la vida de la Iglesia. El Santo Padre va a hablar no solo a la Iglesia, sino también a todo el pueblo de la Nación. Ojalá podamos aprovechar sus enseñanzas para aprender a vivir mejor", manifestó.