Seguridad y Obras de accesibilidad son las principales demandas del Presupuesto Participativo

El municipio destinó un fondo de 730 millones de pesos para alrededor de 440 solicitudes. Los bienes serán adquiridos en el mercado local. Se espera realizar las primeras entregas en septiembre.

Marcos Henchoz, director de Desarrollo Social de la Municipalidad, señaló que este año, desde el ejecutivo municipal se dispuso un monto de 730 millones de pesos para el programa Presupuesto Participativo. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora de trabajo con las instituciones”, expresó.

Las propuestas recibidas desde las instituciones para participar del presupuesto son unas 400 en la ciudad. “El grueso del dinero va orientado a Cámaras de Seguridad y obras de Accesibilidad, rampas, modificaciones o baños aptos para sillas de ruedas, cambio de puertas…hubo un acompañamiento y asesoramiento de parte de nosotros para saber qué se necesitaba”. En tanto, otras instituciones solicitaron electrodomésticos como heladeras, cocinas, insumos, telas, entre otros.

El presupuesto mínimo va desde los 600 mil, hasta tres millones y medio de pesos. Esta última es la categoría con mayor importe, vinculada a las obras de accesibilidad.

“Destacamos las solicitudes hechas a conciencia y eso es lo que nos permite también tener una gran cantidad de propuestas, vamos a llegar a 440 en total y habla de una movilidad social impresionante. Son 730 millones de pesos que se van a volcar al comercio local, porque el municipio va a comprar estos bienes en el mercado local”, indicó Henchoz.

Presupuesto participativo Joven

En otro orden, respecto al caso del Presupuesto participativo Joven, el funcionario señaló que actualmente son alrededor de 34 propuestas recibidas, y explicó la razón por la que se decidió mantener la iniciativa.

“Sostuvimos el presupuesto participativo joven porque lo relacionamos también con otras cuestiones, una es acompañar en la formación de todo lo que tiene que ver con la vida institucional, democrática y presupuestaria, y con talleres ligados al Concejo Deliberante, como los talleres de oratoria”, destacó el funcionario.

Finalmente señaló que la etapa de evaluación ya se encuentra cerrada. “Ahora se arman los expedientes de control y verificación en Legales y Contaduría”, dijo Henchoz, y adelantó que se espera iniciar con la entrega de los primeros bienes, durante la primera semana de septiembre.