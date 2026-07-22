Convocan a estudiantes a participar de un concurso nacional de producciones audiovisuales

En esta edición se propone desarrollar producciones sobre la temática Humedales de Argentina: biodiversidad, agua y sociedad.

El Consejo General de Educación (CGE), a través del área de Actividades Científicas de la Secretaría de Educación, invita a las instituciones educativas entrerrianas a participar del concurso. La convocatoria es organizada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn) y cuenta, por primera vez, con el apoyo institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a través del programa de promoción de Vocaciones Científicas (VocAr).

La temática abordada en esta edición, Humedales de Argentina: biodiversidad, agua y sociedad, tiene como propósito fomentar la divulgación científica, promover el abordaje interdisciplinario de problemáticas ambientales y despertar vocaciones científicas entre las y los jóvenes.

Quienes participen deberán elaborar un video original de entre tres y cinco minutos de duración, de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes. La participación deberá contar con el aval de la institución educativa a la que pertenecen las y los estudiantes.

Con el objetivo de promover una participación federal y reconocer la diversidad territorial del país, la academia seleccionará trabajos destacados de cuatro grandes regiones geográficas de Argentina. Los equipos ganadores de cada región recibirán un Diploma de Mención Especial Ancefn Junior 2026, y entre ellos se elegirán el Primer y el Segundo Premio Nacional.

Las producciones serán evaluadas por un jurado integrado por académicos de la Ancefn y especialistas designados por la institución, quienes valorarán la calidad científica, la creatividad y la capacidad de comunicación de los trabajos presentados. La inscripción se realizará hasta el 10 de septiembre mediante un formulario on line. El reglamento y las bases del premio, pueden encontrarse en la página web de la academia. Por consultas comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected]