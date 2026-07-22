El Hogar de Cristo de Gualeguaychú supera la crisis y sigue adelante con su labor social

Tras superar una compleja situación económica que puso en riesgo su operatividad meses atrás, el Hogar de Cristo de Gualeguaychú logró estabilizar su funcionamiento gracias al respaldo de la comunidad y la regularización de aportes institucionales. Así lo confirmó Francisco Sobral, presidente de la organización, en declaraciones a RADIO MÁXIMA.

"Después de haber atravesado una tormenta, estamos muchos más tranquilos. Se tendió a regularizar la situación de los aportes y la sociedad respondió de manera muy fraterna", expresó Sobral, destacando el rol solidario de los colegios y vecinos que se sumaron a visibilizar tanto las necesidades del hogar como la realidad del consumo en los barrios.

Trabajo territorial y reinserción laboral

La institución —que opera de manera descentralizada a través de distintos centros barriales con respaldo de la SEDRONAR y bajo la órbita de la diócesis local— asiste de forma directa o indirecta a unas 300 personas, principalmente jóvenes de entre 20 y 40 años afectados por consumos problemáticos y situaciones de extrema vulnerabilidad.

Entre las iniciativas clave para la autonomía de los asistentes se destaca el Proyecto Brota, una cooperativa de trabajo (Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios de Sustancias Psicoactivas Ltda.) pensada como la etapa final del proceso de acompañamiento.

“En Brota hoy actualmente están haciendo mantenimiento de espacios verdes, en principio se hacían tareas de construcción. Actualmente trabajamos en barrido de calles y espacios verdes. Trabajan 14 personas”, manifestó Sobral.

Abordaje integral y demanda regional

El accionar del Hogar abarca desde la cobertura de necesidades básicas —como alimentación, higiene y refugio diurno para personas en situación de calle— hasta la reconstrucción de hábitos, voluntad y vínculos familiares perdidos.

“Muchos chicos en situación de calle acuden a un centro barrial, por ahí transitan el día, comen, se pueden bañar. Algunos chicos de los semáforos que también concurren. La mayoría son chicos de la ciudad que han perdido todo, su techo y su lazo familiar al estar atravesados por la problemática. Nosotros trabajamos en que recuperen espacios, hábitos y lazos familiares, pero primero que recuperen la voluntad”, explicó Sobral.

Sin embargo, las autoridades advierten sobre una creciente demanda que trasciende los límites locales. Desde la institución señalaron que reciben cada vez más consultas y personas provenientes de otras localidades de la región, evidenciando la escasez de dispositivos de alojamiento similares y la necesidad de fortalecer los hogares en ciudades como Concordia y Paraná.