Agencieros preocupados por la caída de las apuestas aseguran que cientos de agencias están en riesgo

Grecco indicó que, pese a la implementación del pago mediante transferencias, las recaudaciones siguen siendo bajas. En Entre Ríos, hay alrededor de mil agencias, de las cuales, unas 500 son autoconvocadas y piden medidas para tratar de revertir la situación de caída de la actividad.

Las agencias locales, unas 60 en Gualeguaychú, perciben comisiones mensuales inferiores al millón de pesos, un ingreso que, afirmó Grecco, resulta insuficiente para afrontar gastos como alquileres, servicios, e impuestos nacionales, provinciales y municipales. "Si esto sigue así, en cuatro años no va a quedar ninguna agencia de lotería", advirtió.

Actualmente, las agencias autoconvocadas mantienen diálogo con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la situación del sector.

El avance del juego online y la falta de efectivo

Entre las principales causas de la caída en la recaudación, Grecco mencionó el crecimiento de los juegos de apuestas por internet y la menor circulación de dinero en efectivo.

Para intentar sostener las ventas, muchas agencias comenzaron a aceptar pagos digitales como transferencias bancarias o de billeteras virtuales. A estos clientes, el agenciero les envía también mediante una imagen, la boleta adquirida, pero consideran que esta modalidad, aún no alcanza a revertir la situación.

Grecco también explicó que la esperanza está en vender números ganadores, lo que le devuelve a cada agencia un retorno de un 15 por ciento.

Los días con mayor actividad son los fines de semana para las agencias, aunque los montos apostados suelen ser bajos. Los clientes más frecuentes son adultos mayores. Mientras que en el caso del Quini 6 participa el público más joven a mitad de semana.