En plena final, hubo un intento de asalto a mano armada en una panadería de Gualeguaychú

En la tarde del domingo, en plena final del Mundial de Fútbol, se produjo un intento de asalto a mano armada en la panadería ubicada en Primera Junta y Rioja, de Gualeguaychú.

Celeste, empleada del local, dijo en el móvil de RADIO MÁXIMA que “por la tarde estaba mi compañera que hace el turno de la tarde. Un muchacho entró a pedir, ella le dijo que no tenía nada y él sacó un arma y le dijo: dame lo que tenés en la caja”.

Ante la inesperada situación, “ella empezó a los gritos. Venía gente por la vereda, el muchacho se asustó y salió corriendo, no alcanzó a llevarse nada”.

Describió que “era un muchacho joven, bajito, pantalón y campera azul con el escudo de la AFA, pero todo el mundo andaba así ese día, pero no era de los que duermen en la calle acá cerca, que te tratan bien”.

Nerviosismo y falta de patrullaje

Reflexionó además que “mi compañera quedó con mucho nerviosismo, quedás muy atenta a quién pasa por la vereda, pero tampoco es cuestión de sospechar de todas las personas que andan pidiendo”.

Remarcó al mismo tiempo que “hace poco hubo un asalto a un kiosco en la esquina, y a una señora le sacaron la cartera de la camioneta”, y añadió que “no vemos policías, ni patrullaje en la calle”.