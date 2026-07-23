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Guale Hospital Centenario

Se llevó a cabo una valiosa exposición sobre el tratamiento de la meningitis bacteriana

Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario se realizó una nueva ponencia en el marco del curso intensivo de emergencias hospitalarias.

23 Jul, 2026, 16:53 PM
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En esta oportunidad, la exposición fue acerca de la meningitis bacteriana, y estuvo a cargo de la Infectóloga Dra. Virginia Azar.

 

La meningitis bacteriana es una infección grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal (meninges). Es una emergencia médica que puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata de manera urgente.

 

 

El curso intensivo de emergencias hospitalarias, organizado por el Comité de Docencia e Investigación, continuará el próximo jueves 30 de julio a las 13 hs. en el Auditorio, con la exposición del Dr. Federico Rodríguez acerca de urgencias urológicas.

 

Recordemos que la participación es gratuita, sin inscripción previa y se desarrolla bajo modalidad híbrida. Los certificados de asistencia se otorgan a quienes participan de manera presencial.

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