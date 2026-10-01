Olano: “Cuando asumimos no había ningún tipo de registro de las residencias gerontológicas”

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano, se refirió al trabajo realizado durante los últimos años para regularizar y controlar las residencias gerontológicas de la ciudad y aseguró que, al inicio de la actual gestión, no existía un registro de estos establecimientos.

Olano explicó que uno de los puntos de partida fue la Ordenanza 12.748, que estableció una nueva regulación para las casas de cuidado y modificó la concepción que anteriormente existía sobre los denominados asilos.

“Antes había una concepción de asilar por asilar hasta el último día. Esta ley provincial y esta ordenanza vienen a dignificar la vida de los adultos mayores en la última etapa de su vida”, sostuvo.

Según relató, al comienzo de la gestión mantuvo una conversación con el intendente Mauricio Davico para definir cómo abordar la situación. “Dijimos que había dos caminos: o nos hacíamos los tontos como las gestiones pasadas, o tomábamos el toro por las astas y tomábamos decisiones”, expresó.

En ese sentido, Olano afirmó que entre 2023 y principios de 2024 “no había ningún tipo de registro de nada” y cuestionó la falta de controles que, según indicó, existía hasta entonces. “La Municipalidad sabía, pero no hacía nada sobre la existencia de las residencias gerontológicas”, señaló.

A partir de esa situación, la actual administración conformó un equipo gerontológico municipal interdisciplinario, integrado por gerontólogos, abogados, trabajadores sociales y personal de las áreas de Salud, Seguridad e Higiene y Habilitaciones.

Diez residencias habilitadas y otras 13 en proceso

Olano aseguró que, luego del trabajo desarrollado durante la gestión, actualmente se encuentran registradas 25 residencias gerontológicas en Gualeguaychú.

“Diez ya están habilitadas. Las otras 13 residencias están con el plan de adecuación para poder habilitarse y hay dos que son centros de día”, detalló.

El funcionario destacó especialmente la implementación de los planes de adecuación, mediante los cuales los establecimientos que todavía no reúnen todas las condiciones necesarias deben avanzar progresivamente hacia su habilitación.

“El plan de adecuación es importante porque antes no estaban habilitados ni contaban con ningún plan en busca de una habilitación”, explicó.

Además, sostuvo que anteriormente el procedimiento administrativo no contemplaba suficientemente las particularidades de este tipo de establecimientos. “Antes, para habilitar una residencia hacías el mismo trámite que una gomería o una pizzería. Después de esta ordenanza hubo que cambiar muchas cosas en las residencias”, afirmó.

Según explicó Olano, el Municipio realiza actualmente controles mensuales para verificar el cumplimiento de las modificaciones exigidas a aquellos establecimientos que se encuentran en proceso de regularización. “Nosotros vamos mes a mes a verificar si están cumpliendo con lo que les pedimos”, indicó.

Capacitación para trabajadores de las residencias

El secretario de Desarrollo Humano también destacó la capacitación del personal que trabaja en el cuidado de adultos mayores. En ese marco, recordó que durante el año pasado el Municipio llevó adelante una propuesta de formación junto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

“El año pasado, en conjunto con la UADER, hicimos un curso para las personas que trabajan de esto y se llevaron un título”, señaló.

Olano valoró especialmente que la capacitación haya permitido acceder a una formación académica a trabajadores que anteriormente no habían tenido esa posibilidad: “Hombres y mujeres que no habían podido ir nunca a una facultad”.