Robaron todo lo que preparaban para un cumpleaños de 15: la mamá pide justicia

Una vecina del barrio Quijano de Gualeguaychú atraviesa momentos de profundo dolor e indignación tras sufrir el robo de absolutamente todas las cosas que con tanto sacrificio venía preparando para el cumpleaños de 15 de su única hija mujer. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Laxague, entre Majul e Irazusta, justo frente a la plaza.

La propietaria de la casa, Romina Acosta, relató que al momento del ingreso de los delincuentes no había nadie en el domicilio. Los ladrones ingresaron por el patio tras reventar una ventana.

El botín y los destrozos

Se llevaron los souvenires, los vasos con luz LED y la vajilla completa adquirida para el evento. Lo único que dejaron fueron los números y letras de telgopor, aunque rompieron las bases de los centros de mesa.

Los delincuentes también sustrajeron frazadas, una sartén Essen, ropa, los trajes y los zapatos de los niños de la familia preparados para el cumpleaños, e incluso ladrillos que estaban destinados a la construcción de un tapial.

"Con todo el esfuerzo que hice para comprar sus cosas de a poco... y lo que no se llevaron lo rompieron. Desconsuelo es poco lo que llevo dentro de mí", expresó Romina con amargura, lamentando que, a poco tiempo de la fecha tan esperada, hayan roto la ilusión y hecho pedazos el corazón tanto de su hija como el suyo.

Amenazas y venta en la zona

La situación se tornó aún más tensa luego de que la familia decidiera exponer la situación en redes sociales. Según denunció Romina, tras escrachar a los sospechosos con sus fotos en Facebook, comenzó a recibir amenazas. Además, aseguró que las cosas robadas son ofrecidas a la venta en el mismo barrio y que los presuntos autores viven en la misma zona.

La mujer dijo que la denuncia podrá ser realizada este miércoles, ya que el lunes y el martes fue feriado y su hermana no la pudo hacer.

"Lo único que pido es que la Justicia actúe y los autores vayan presos", concluyó Romina, pidiendo la colaboración de la comunidad y la intervención urgente de las autoridades para esclarecer el caso y recuperar los elementos de tanto valor afectivo y material.