 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PUEBLO BELGRANO

Pueblo Belgrano presentó su oferta integral de turismo en la FIT

Durante el fin de semana, Pueblo Belgrano estuvo presente una vez más en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde promocionó su oferta y posicionó el destino ante miles de personas.

29 Sep, 2026, 12:22 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Una vez más, Pueblo Belgrano estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo, promocionando y posicionando nuestro destino ante visitantes, profesionales y representantes de distintas ciudades de Argentina y del mundo.

 

En esta edición tan especial, que celebra los 30 años de la FIT, Pueblo Belgrano recibió un importante reconocimiento: la entrega de 42 nuevas homologaciones a alojamientos turísticos de la ciudad, reafirmando el crecimiento y la profesionalización de nuestra oferta turística.

 

Las homologaciones fueron entregadas por Jorge Satto y Sebastián Bel, del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, al presidente municipal Francisco Fiorotto, la vicepresidenta municipal Carolina Gerling y la directora de Turismo María Luz Villagra, presentes en la FIT.

 

“Para Pueblo Belgrano el turismo es una política de Estado. Por eso, continuamos acompañando, fortaleciendo y promoviendo al sector, trabajando junto a nuestros prestadores para consolidar a nuestra localidad como un destino cada vez más preparado para recibir visitantes” remarcó el intendente Fiorotto en su visita al stand de Pueblo Belgrano en la FIT.

Temas

PUEBLO BELGRANO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso