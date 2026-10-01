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Guale CONTRIBUYENTES

1.700 contribuyentes regularizaron sus deudas municipales con la Moratoria 2026

El régimen especial de regularización fiscal estuvo vigente durante más de cinco meses y permitió recuperar $900 millones en recursos propios. La medida ofreció quitas de intereses y multas para facilitar el cumplimiento de obligaciones vencidas.

1 Oct, 2026, 12:15 PM
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La Moratoria 2026 concluyó el 30 de septiembre con 1.700 contribuyentes que lograron ponerse al día con deudas municipales acumuladas hasta fines de 2025. El programa había comenzado el 27 de abril y fue prorrogado para ampliar las posibilidades de adhesión.

 

Durante su vigencia, los vecinos pudieron acceder a reducciones de intereses y multas y elegir diferentes modalidades de pago de acuerdo con su situación. La alternativa de contado contempló la eliminación total de esos recargos, mientras que los planes en cuotas ofrecieron distintos porcentajes de quita y posibilidades de financiación.

 

La herramienta permitió así que contribuyentes que mantenían obligaciones pendientes pudieran ordenar su situación tributaria, sin afrontar la totalidad de los intereses y multas acumulados y evitar que esas deudas continuaran incrementándose.

 

El régimen había sido puesto en marcha el 27 de abril y, en principio, tenía vigencia hasta el 31 de julio. La cantidad de adhesiones y consultas llevó posteriormente a extender el plazo hasta el 30 de septiembre, cuando concluyó definitivamente la posibilidad de acceder a las condiciones especiales.

 

Recursos que vuelven a la ciudad

El resultado de la Moratoria representa también la recuperación de recursos propios para el funcionamiento y las intervenciones que se realizan en distintos puntos de Gualeguaychú. Los fondos provenientes de las tasas contribuyen al financiamiento de trabajos como la reparación de calles, el bacheo, la conservación de espacios verdes, la compra de maquinaria y las mejoras de infraestructura.

 

A su vez, estos ingresos permiten sostener servicios cotidianos como la recolección de residuos, el barrido de calles, las obras sanitarias y el mantenimiento de los espacios públicos. Contar con recursos propios amplía la capacidad de planificación y permite establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

 

La Moratoria alcanzó deudas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de diciembre de 2025.

 

Entre las alternativas disponibles, el pago de contado contó con una quita del 100 % de intereses y multas. También se establecieron planes de tres y seis cuotas sin intereses de financiación y con reducciones sobre los recargos, además de opciones de 12 y 18 cuotas.

 

Con el cierre del régimen, 1.700 contribuyentes lograron regularizar obligaciones que mantenían pendientes y $900 millones ingresaron nuevamente al circuito de recursos propios destinados al sostenimiento de servicios, infraestructura y trabajos que se desarrollan en la ciudad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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