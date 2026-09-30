Visita Papal: Empresa local advierte por estafas con viajes y búsqueda de personal

Reynoso señaló que la promoción de los viajes es realizada en publicaciones a través de redes sociales, donde usan la marca de la empresa, un logo que en la actualidad no está vigente, un número de teléfono con característica local, y una foto del mismo Reynoso.

“Queremos aclarar que la oficina de Flecha no estamos organizando absolutamente nada, ninguna visita al Papa, no estamos vendiendo nada de eso, ni estamos en la búsqueda de coordinadores. Las dos cosas son peligrosas, no se cuál será el fin de todo esto”, señaló.

Reynoso contó que “a una señora le habían enviado una planilla para completar y me nombraban a mi con una imagen de una nota anterior en la radio”.

Desde la empresa intentaron comunicarse, pero en el número telefónico ya no responde nadie. Advierten que una situación similar ocurre en la ciudad de Paraná.

“Otro colega nos envió desde Paraná que la publicación también está allá, pero con un numero de Victoria. Es en búsqueda de coordinadores, en un grupo de empleo. No estamos organizando ningún viaje al Papa, ni nada de eso”, reiteró.

La situación se expondrá a las autoridades policiales para continuar con la investigación. Instan a la prevención de este tipo de delitos ante la próxima visita del Papa a la Argentina y advierten a la comunidad para constatar siempre la veracidad de los servicios que contratan.

“Están usando la estructura nuestra y se han contactado con gente, una señora fue a la oficina y nos contó esto. Envían un formulario para completar con los datos. Se me ocurre que van a pedir una seña, pienso que puede venir por ahí, más ahora que están todos movilizados con la visita del Papa”, subrayó.