Para Luciano, el acuerdo con YPF “es la defunción del sistema de humedales en el delta del Paraná”

Señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos

Rogelio Frigerio

S / D.

De mi mayor consideración y respeto a usted le digo.

Con la firma del acuerdo con el CEO de YPF S.A. Sr. Marín, sin hesitación alguna le digo que queda plasmado en ese acuerdo la defunción del Ecosistema Delta del Paraná formado en 4.500 años.

Las areneras al estar en el humedal de ese ecosistema determinan lo que digo.

La primera parte de este proceso que denomino “Ecocidio” fue el haber impulsado la nefasta Ley Nº11.250, ley que a todas luces es inconstitucional, a saber:

Contraría varios artículos de la Constitución Nacional el Nº41 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la Preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales; el art. 75 inc. 22, ya que viola el Convención RAMSAR, ratificado por ley Nº23.919 que, por ella pasa a ser parte de la Constitución, donde se obliga a “Preservar” los humedales. La Ley 23.919 aprueba y ratifica la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmada en Ramsar en 1971.

Los artículos Nº22 y Nº83, 84, 85 de la Constitución provincial entre otros; El artículo Nº240 del Código Civil y Comercial; La Ley general de Ambiente Nº25.675, y podría seguir enumerando normativa que esa NEFASTA Ley Nº11.250 viola.

La Ley provincial Nº10479 – Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Territorio de la Provincia Entre Ríos, esta Ley tiene que seguir los lineamientos de la Convención Ramsar y con la ley Nº11.250 y el nefasto acuerdo firmado con YPF S.A. lo incumplen.

Varias diferencias tengo con usted, la más relevante, es, sin duda, de que yo nací y me he criado en la ciudad de Gualeguaychú, usted pese a tener domicilio en Villa Paranacito vivió toda su vida en CABA, hasta su teléfono comienza con 011, por eso, entiendo, no conoce como funciona el Ecosistema Delta del Paraná ni lo que significa en la provisión de agua para veinte millones de habitantes de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, sería peor si lo conociera y hace lo que hace.

Soy un simple ciudadano que lo interpela, entiendo que por los hechos avalados por su gobierno usted será recordado por haber incumplido toda la normativa detalla Ut Supra y, por ser el Gobernador que firmo la sentencia de muerte del mentado ecosistema.

Invito a usted a que delegue a cualquier funcionario político suyo a un debate público conmigo, sin anotaciones ni nada, a conocimiento limpio a ver si puede rebatir los argumentos de éste escrito, en la secretaría de Ambiente provincial ninguno de sus funcionarios políticos está a la altura de debatir con un simple ciudadano como lo soy, quedo a la espera.

Vengo denunciando de hace más de seis años el ecocidio que provocan las areneras de sílice en el sur de nuestra provincia.

Sin más y a la espera del debate solicitado.

Le saludo atentamente.

Ricardo José Luciano

Abogado