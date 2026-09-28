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Guale VIVIENDAS

Se conocen las fechas de sorteos para viviendas del IAPV: en Gualeguaychú son 42

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda realizará los sorteos complementarios correspondientes al proceso de adjudicación de las 42 viviendas del grupo habitacional de Gualeguaychú y de las 22 de San José de Feliciano.

28 Sep, 2026, 18:30 PM
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Los sorteos se llevarán a cabo el martes 6 de octubre, a partir de las 9, en la Sede Central del IAPV y contarán con la certificación de un escribano público. Además, serán transmitidos en vivo a través de las plataformas oficiales del Instituto.

 

El lunes 5 de octubre se publicarán, de acuerdo con el padrón final oportunamente informado, los listados de las personas que participarán de los sorteos, con su correspondiente número de orden, así como la cantidad de viviendas que serán sorteadas en cada localidad.

 

En esta instancia se sortearán las viviendas que permanecen disponibles luego de la Licitación de Acceso Directo. Participarán los aspirantes habilitados que continúan en el proceso de adjudicación. Quienes hayan resultado preadjudicatarios mediante la Licitación de Acceso Directo no participarán del sorteo. También se sortearán las ubicaciones correspondientes a cada unidad habitacional.

 

De esta manera, el IAPV dará continuidad al proceso de adjudicación de las viviendas de Gualeguaychú y Feliciano. Las personas que resulten seleccionadas deberán posteriormente atravesar la instancia de evaluación de los requisitos correspondientes para avanzar hacia la adjudicación.

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